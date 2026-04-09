В Ленинградской области жестоко застрелили поисковых собак «ЛизаАлерт»

Двух поисковых собак «ЛизаАлерт» застрелили в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошел в лесу, где хозяйка тренировала собак. Кинолог отпустила бордер-колли по кличке Бэсти и Люмен для выполнения поисковой задачи. Через несколько минут женщина услышала выстрелы, после чего животные перестали издавать звуки.

Позже хозяйка обнаружила их тела с огнестрельными ранениями. Отмечается, что собаки были в ярких сигнальных попонах и с колокольчиками.

«Они уже не дышали. Их застрелили... Кто-то специально убил их. Знакомые сотрудники приложат все силы, чтобы найти и наказать мразь», — сказала хозяйка.

Как уточняется, Бэсти было четыре года, Люмен — три. Будучи собаками отряда «ЛизаАлерт», они регулярно участвовали в поисках пропавших людей.

Кинолог обратилась в правоохранительные органы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут лиц, причастных к инциденту.

28 марта курские зоозащитники рассказали, что в поселке Жерновец Золотухинского района застрелили собаку перед приездом губернатора Романа Старовойта — он посещал Дом культуры.

Позже пресс-служба курского суда сообщила, что 45-летнему мужчине, выстрелившему в собаку, был выписан штраф в 40 тысяч рублей. Отмечалось, что он признал свою вину, его оружие будет конфисковано.

Ранее в Госдуме призвали возбудить уголовное дело из-за убийства собаки Йоси.