Мостовой раскритиковал тренерский штаб «Зенита» из-за выбора пенальтистов

Мостовой заявил, что Кондакову не надо было бить пенальти в игре со «Спартаком»
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что тренерский штаб «Зенита» не должен был давать бить пенальти в серии со «Спартаком» полузащитнику Даниилу Кондакову. Его слова приводит РИА Новости.

«Зачем было давать бить пенальти молодому парню? Паренек, который на замену вышел, Кондаков, он и в игре хороший момент не реализовал. И когда я увидел, что в конце ему пенальти дали ударить. Ему теперь с этим столько лет жить», — сказал Мостовой.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершился в основное время со счетом 0:0. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, где «Спартак» установил победный счет — 7:6.

Перед началом серии пенальти главный тренер «Спартака» заменил вратаря: вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он отразил удары Андрея Мостового и Даниила Кондакова.

Ранее капитан «Спартака» произнес эмоциональную речь после победы над «Зенитом».

 
Искусство дедлайна. Как Трамп управляет временем, чтобы дожимать оппонентов
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!