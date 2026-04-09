В США пастор и его жена арестованы за насилия над приемными детьми

Fox News: в США пастора с женой арестовали за насилие над приемными детьми

В Южной Каролине пастор и его супруга были арестованы после того, как приемный ребенок сообщил о сексуальном и физическом насилии в их доме, пишет Fox News.

По данным офиса шерифа округа Ричленд, 50-летние Родни Гибсон и Кавиана Янг обвиняются в незаконных действиях в отношении несовершеннолетнего. Гибсону также предъявлен ряд дополнительных обвинений, включая сексуальное насилие первой и второй степени.

Как сообщили следователи, в прошлом месяце один из пострадавших рассказал о насилии, которое, по его словам, происходило во время проживания в приемной семье пары. По версии следствия, Гибсон совершал насилие над ребенком с 15-летнего возраста жертвы и до выхода из системы приемной опеки.

Департамент социальных служб Южной Каролины сообщил, что Янг имела лицензию приемного родителя с 2021 по 2025 год и воспитывала в доме шестерых детей. При этом, по данным ведомства, женщина не указала, что Гибсон проживает вместе с ней.

Следствие считает, что пострадавших может быть больше, и призывает возможных жертв или свидетелей обратиться в правоохранительные органы.

