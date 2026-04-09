В РПЦ допустили существование инопланетян и причислил их к ангелам

Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион на проповеди в Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах заявил, что инопланетяне существуют, однако, по его мнению, речь идет не о внеземных цивилизациях, а об ангелах Божиих.

Он объяснил, что подобные создания находятся не на других планетах или в далеких галактиках, а в ином измерении, которое существует рядом с человеком, и могут являться людям в образе ангелов. По словам Иллариона, Церковь давно говорит об их присутствии в непосредственной близости, но речь идет именно о духовных сущностях, а не жителях космоса.

В 2024 году митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправлен «на покой». В РПЦ при этом обратили внимание на его несоответствие «образу монаха и священнослужителя».

В РПЦ ранее рассказали, когда ждать второе пришествие Христа. Как отметил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), Схождение Благодатного огня — не главное предвестье Второго пришествия Иисуса. При этом епископ Силуан заявил, что Господь всемогущий, и в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.

