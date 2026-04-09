Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В РПЦ допустили существование инопланетян и причислил их к ангелам

Митрополит Иларион: инопланетяне — это ангелы Божии, которых мы не видим
Виталий Белоусов/РИА Новости

Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион на проповеди в Храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах заявил, что инопланетяне существуют, однако, по его мнению, речь идет не о внеземных цивилизациях, а об ангелах Божиих.

Он объяснил, что подобные создания находятся не на других планетах или в далеких галактиках, а в ином измерении, которое существует рядом с человеком, и могут являться людям в образе ангелов. По словам Иллариона, Церковь давно говорит об их присутствии в непосредственной близости, но речь идет именно о духовных сущностях, а не жителях космоса.

В 2024 году митрополит Иларион (в миру Григорий Алфеев) был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправлен «на покой». В РПЦ при этом обратили внимание на его несоответствие «образу монаха и священнослужителя».

В РПЦ ранее рассказали, когда ждать второе пришествие Христа. Как отметил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), Схождение Благодатного огня — не главное предвестье Второго пришествия Иисуса. При этом епископ Силуан заявил, что Господь всемогущий, и в силах совершить чудо, невзирая ни на какие человеческие земные ограничения.

Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!