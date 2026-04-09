Спасатели вызволили запаниковавшего россиянина, чья рука застряла в циркулярной пиле

Житель Златоуста чуть не лишился пальца из-за циркулярной пилы
В Челябинской области спасли запаниковавшего мужчину, чья рука застряла в циркулярной пиле. Об этом сообщили (https://vk.com/wall-160949278_4136) в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Вечером 8 апреля мужчина занимался ремонтом на своем участке. Он оступился, после чего палец зажевало пилой. Началось сильное кровотечение, пострадавший запаниковал. Дома находились родственники мужчины. Они вызвали поисково-спасательную службу Челябинской области. Прибывшие спасатели освободили палец с помощью слесарного инструмента и передали мужчину медикам. Его госпитализировали.

В спасательной службе напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности при работе с электроинструментами.

