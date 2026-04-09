В редакции «Новой газеты» проходят обыски

Сотрудники «Новой газеты» сообщили о проведении обыска в редакции, при этом адвокатов не пускают в здание, говорится в публикации издания в Telegram-канале.

«Примерно в 12 часов в редакцию «Новой газеты» в Москве прибыли сотрудники спецслужб в масках и начали проводить следственные действия», — отметили в «Новой газете».

По словам журналистов газеты, они не знают причину обысков в офисе газеты в Потаповском переулке. Также неизвестно, где находится часть сотрудников. Обыск проводит Следственный комитет.

«Новая газета» — это российская общественно-политическая газета, известная журналистскими расследованиями. Первый номер газеты вышел 1 апреля 1993 года 100-тысячным тиражом.

9 апреля в Конфедерации труда России (КТР) и ее членских организациях также состоялись обыски. как отмечается в сообщении, им предшествовали жалобы сотрудников на растрату руководством средств, направленных на оказание гуманитарной помощи российской армии. В результате проверки в офисах КТР выяснилось, что подразделения, которым предназначалась гуманитарная помощь, ничего не получали.

Ранее во Франции неизвестный позвонил в редакцию газеты, угрожая взорвать мэрию.