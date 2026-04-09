«Непонятно, что случилось»: Медведев потерпел самое крупное поражение в карьере

Десятая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев проиграл 90-му номеру мирового рейтинга — итальянцу Маттео Берреттини — со счетом 0:6, 0:6 во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Это поражение Медведева стало историческим фиаско, превратившим триумфальное начало сезона в необъяснимую аномалию.

Матч обновил сразу несколько антирекордов.

Прежде всего, это первое в карьере россиянина поражение с двумя «баранками».

Во-вторых, встреча длилась всего 50 минут — самое быстрое поражение в карьере Медведева. В-третьих, с 2016 года никто из топ-10 рейтинга ATP не проигрывал с сухим счетом. И, наконец, в-четверых, Берреттини стал лишь пятым теннисистом в истории, сумевшим так разгромить игрока из первой десятки мирового рейтинга ATP, встав в один ряд с Роджером Федерером и Иваном Лендлом.

Такого результата во втором раунде соревнований в Монте-Карло не ожидал никто. Медведев успешно выступал на старте сезона: выиграл турниры в Брисбене и Дубае, добрался до финала в Индиан‑Уэллсе, вернулся в топ‑10 рейтинга ATP, а также вел со счетом 3:0 по матчам в личном противостоянии с Берреттини.

Однако переход на грунтовое покрытие для Медведева получился сенсационно неудачным. Да, теннисист неоднократно говорил о своей нелюбви к грунту. Его стиль игры не очень подходит для этого покрытия: грунт притупляет плоские удары россиянина и делает их более медленными. Но матч с Берреттини выдался особенно плохим и превратился в самое разгромное поражение в карьере.

Медведев допустил огромное количество ошибок, промахивался с форхенда и бэкхенда и часто не мог перебить сетку в матче против итальянца.

При этом нельзя не отметить и уровень игры Берреттини. Соперник Медведева назвал этот матч одним из лучших в жизни.

«Думаю, план на игру был идеальным, и мои сильные стороны сработали <...> Не ожидал, что одержу победу с таким счетом», — сказал итальянец пресс-службе ATP.

После второго проигранного гейма во втором сете Медведев вдребезги разбил ракетку, а затем засунул ее в мусорку под гул разочаровавшихся болельщиков.

Но этот выплеск эмоций не помог ему вернуться в игру — второй сет был также проигран под ноль.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил РИА Новости, что удивлен поражением теннисиста: «Может, Даниил накануне всю ночь в казино играл? Только этим могу объяснить».

Сам Медведев в интервью YouTube-каналу «Больше!» также не нашел рациональных причин для провала. «Просто не мог ни за что зацепиться: попасть в корт, даже в подачу. На тренировках, в принципе, подавал хорошо, поэтому непонятно, что случилось. Но уже ничего не изменишь», — поделился теннисист.

Разгром в Монте-Карло навсегда останется темным пятном в карьере Медведева. Став первым за последние годы игроком из топ-10, проигравшим всухую, россиянин показал, что даже на пике формы великие спортсмены не застрахованы от необъяснимых и сокрушительных провалов.