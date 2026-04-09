Россиянин раскурочил двери магазина ради четырех бутылок пива

В Алтайском крае росгвардейцы задержали мужчину за кражу пива
РИА Новости

В Рубцовске сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу пива из магазина. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Сигнал тревоги поступил поздно вечером 8 апреля. Прибывшие в магазин по улице Рихарда Зорге сотрудники охраны обнаружили разбитые стекла двух входных дверей.

Росгвардейцы заблокировали все входы и выходы из помещения. Они вызвали представителя собственника и начали искать правонарушителя. На место также прибыла следственно-оперативная группа и дополнительная группа задержания.

Примерно в полукилометре от места происшествия сотрудники задержали подозреваемого. Позже правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения внутри магазина. На видео видно, как задержанный проникает в помещение, бежит по торговому ряду с алкогольной продукцией, берет четыре бутылки пива и скрывается.

В настоящее время проводится разбирательство. Мужчине грозит уголовное дело по статье за кражу.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина ограбил аптеку, угрожая кирпичом.

 
