Россиянин раскурочил двери магазина ради четырех бутылок пива

В Алтайском крае росгвардейцы задержали мужчину за кражу пива

В Рубцовске сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу пива из магазина. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

Сигнал тревоги поступил поздно вечером 8 апреля. Прибывшие в магазин по улице Рихарда Зорге сотрудники охраны обнаружили разбитые стекла двух входных дверей.

Росгвардейцы заблокировали все входы и выходы из помещения. Они вызвали представителя собственника и начали искать правонарушителя. На место также прибыла следственно-оперативная группа и дополнительная группа задержания.

Примерно в полукилометре от места происшествия сотрудники задержали подозреваемого. Позже правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения внутри магазина. На видео видно, как задержанный проникает в помещение, бежит по торговому ряду с алкогольной продукцией, берет четыре бутылки пива и скрывается.

В настоящее время проводится разбирательство. Мужчине грозит уголовное дело по статье за кражу.

