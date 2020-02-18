В Конституции хотят предусмотреть личную ответственность премьера перед президентом
Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников рассказал о предложенной поправке к Конституции РФ о личной ответственности премьера перед президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что авторами поправки стали депутаты Государственной Думы Андрей Макаров и Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Турчак, Андрей Клишас, а также Николай Федоров и Николай Журавлев.
Уточняется, что соответствующие изменения планируется внести в 4 и 6 главы Конституции.
Кроме того, поступила идея внесения поправки об осуществлении российским президентом общего руководства правительством.
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