В Конституции хотят предусмотреть личную ответственность премьера перед президентом

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников рассказал о предложенной поправке к Конституции РФ о личной ответственности премьера перед президентом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что авторами поправки стали депутаты Государственной Думы Андрей Макаров и Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Турчак, Андрей Клишас, а также Николай Федоров и Николай Журавлев.

Уточняется, что соответствующие изменения планируется внести в 4 и 6 главы Конституции.

Кроме того, поступила идея внесения поправки об осуществлении российским президентом общего руководства правительством.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неприкосновенность экс-президентов хотят закрепить в Конституции РФ

— Поправки в Конституцию могут позволить президенту распускать ГД без утверждения кабмина

— Комитет Госдумы предложит продлить прием поправок к Конституции