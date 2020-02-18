Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Государственная дума в окончательном чтении приняла проект закона о предоставлении учащимся младших классов в школе бесплатного горячего питания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее российский президент Владимир Путин поручил обеспечить детей с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием. Он рассказал, что средства для организации горячего питания будут привлечены из федерального регионального и местного бюджета.

По мнению председатель Госдумы Вячеслава Володина, этот закон позволит каждому младшекласснику бесплатно обедать в столовой.

По оценкам главы «ЕР» в Госдуме Сергея Неверова, на реализацию проекта в этом году понадобится около 21 млрд рублей.

«В последующие годы эта сумма вырастет до 43 миллиардов», — отметил Неверов.

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