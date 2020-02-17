Киев выразил протест из-за задержания украинских рыбаков в Азовском море

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России, чтобы выказать протест в связи с задержанием четырех украинских рыбаков в Азовском море. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как стало известно, это случилось 17 февраля.

«В министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации на Украине и выражен протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали судно с четырьмя украинскими рыбаками на борту. Во время проверки у них обнаружили свыше 290 экземпляров камбалы-калкан, а также запрещенную ставную сеть.

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