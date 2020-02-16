В Совфеде считают, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»

Российский сенатор Алексей Пушков ответил французскому президенту Эммануэлю Макрону, который признал, что санкции не приносят ничего хорошего ни России, и Европе. Об этом он написал в Twitter.

Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.

«Политически результат нулевой... Как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают», — написал сенатор.

Ранее Макрон сделал заявление об антироссийских санкциях. По мнению политика, введенные против России санкции ничего не изменили. Он отметил, что у ЕС и РФ возникли «замороженные» конфликты, в том числе в области кибербезопасности, а также образовалась система недоверия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макрон призвал Европу следовать своей политике в отношениях с Россией

— Макрон заявил, что Европа пострадала от антироссийских санкций больше России