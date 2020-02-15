Лавров: Россия не во всем соглашается с Турцией, несмотря на хорошие отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России с Турцией хорошие отношения, однако это не значит, что нужно соглашаться во всем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас с Турцией очень хорошие отношения. Это не означает, что мы должны во всем соглашаться», — завил он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Лавров добавил, что в отношениях между любыми странами не может быть полного согласия ни по одному вопросу. По его мнению, если такое случается, то это «уже немножко напоминает давление».

Кроме того, министр сообщил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа российской стороны от борьбы с террористическими группировками.

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