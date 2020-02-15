МИД Китая призвал США «не терять разум»

Глава МИД Китая Ван И назвал необоснованными все обвинения официальных представителей Соединенных Штатов в адрес Китая, прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ван И, Пекин надеется на то, что Вашингтон «не будет терять рассудок».

Министр подчеркнул, что не собирается тратить время на то, чтобы ответить на все, о чем говорила американская сторона.

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео назвал Huawei и другие китайские компании с господдержкой троянским конем разведки КНР. Кроме того, Помпео заявил, что компартия Китая представляет опасность для Запада.

Мюнхенской конференции по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео назвал Huawei троянским конем разведки Китая