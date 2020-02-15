Зеленский рассказал о мечте стать популярным в США

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что хотел стать популярным в США, но не так, как сейчас, передает CNN.

По словам Зеленского, когда он был актером, он очень хотел получить «Оскар» и стать популярным в Соединенных Штатах.

Он отметил, что теперь популярен там из-за импичмента американского лидера Дональда Трампа. Но таким образом прославиться, утверждает Зеленский, он совсем не хотел.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. В результате демократы инициировали процедуру импичмента, обвинив Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

5 февраля Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа.

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