В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области «город-сад» для переселенцев из Крыма, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Для каких переселенцев из Крыма? Если для кого-то на Украине будет построен город мечты, то это можно только приветствовать. Выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму», — заявил Песков.

Ранее Зеленский сообщил о намерении возвести «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Депутат от Крыма Руслан Бальбек ответил, что таким обещаниям украинского лидера никто не поверит.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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