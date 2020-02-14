В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области «город-сад» для переселенцев из Крыма, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Для каких переселенцев из Крыма? Если для кого-то на Украине будет построен город мечты, то это можно только приветствовать. Выбор в сторону мечты был сделан на референдуме в Крыму», — заявил Песков.
Ранее Зеленский сообщил о намерении возвести «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма. Депутат от Крыма Руслан Бальбек ответил, что таким обещаниям украинского лидера никто не поверит.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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