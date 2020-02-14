В ГД оценили идею Зеленского о «городе-саде» для пересеоенцев из Крыма

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский опоздал с идеей о построении «города-сада» для крымчан.

Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Крым сейчас является процветающим регионом и одним из передовых регионов России в области инфраструктурных проектов.

«Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», — сказал Шеремет.

Он предположил, что Киев этому завидует, поэтому и заявляет о «различных фантастических проектах».

До этого Зеленский сообщил о намерении возвести «город-сад» в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

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