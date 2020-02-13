День голосования по поправкам в Конституцию может стать выходным

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на идею сделать день голосования по внесению поправок в Конституцию выходным. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что это может сделать Центральная избирательная комиссия, однако со своей стороны, соответствующее распоряжение он подпишет.

Кроме того, Путин поддержал инициативу проведения голосования в рабочий день.

Российский лидер подчеркнул, что проследит за тем, чтобы этот выходной день не вычли из каких-либо праздничных выходных и обратит на это особое внимание правительства.

Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.