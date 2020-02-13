Путин отметил важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сверять «каждую букву и запятую» при внесении поправок в Конституцию.

«Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить все, что было создано, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня», - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Глава государства отметил, что рабочая группа сразу же после первой встречи, которая состоялась 16 января, приступила к этой работе. «Понимаю так, что, начав ее, вы поняли, насколько люди активно реагируют», - цитирует Путина ТАСС. Он отметил, что число поступивших поправок уже перевалило за 500. По его словам, «это серьезный вызов», поскольку Основной закон, в который предлагается внести эти изменения, регулирует основополагающие принципы жизни в стране.

Путин считает необходимым использовать в различных нормативных актах все ценные предложения, поступающие в качестве возможных поправок к Конституции.