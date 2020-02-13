В Кремле ознакомились с идеей провести голосование по поправкам в Конституцию 27 апреля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассмотрел предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести голосование по поправкам в Конституцию 27 апреля, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ознакомились. Нет итогов, дискуссия продолжается», — отметил Песков.

Жириновский предложил провести голосование по конституционным поправкам в последний понедельник апреля, то есть 27 числа.

Ранее президент внес в Государственную думу законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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