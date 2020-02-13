Посол РФ рассказал о проблемах при въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что возрастание количества необоснованных отказов во въезде россиян в израильское государство может стать причиной разрушения экономической базы туризма, а также ослабления культурных, образовательных и научных связей между двумя странами. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам Викторова, в прошлом году в посольство России поступило множество жалоб от россиян: им было отказано во въезде в Израиль без указания весомых причин. Примерно 6 тыс. российских граждан не смогли въехать в страну, хотя выполнили все условия принимающей стороны: купили билеты, путевки, забронировали гостиницы, располагали достаточным количеством финансовых средств.

«Речь идет о нарушении прав граждан, о подрыве экономической основы туризма в наших отношениях, наших культурных, образовательных, научных и прочих связей», --заявил Викторов.

Он заверил, что диппредставительство взяло под контроль проблему неправомерных отказов: ведет переговоры с израильскими органами по данному вопросу и надеется совместными усилиями «переломить неблагоприятную тенденцию».

Ранее Израиль не пустил в страну прибывших из России китайцев.