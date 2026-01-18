Размер шрифта
В Германии подсчитали ущерб от пошлин Трампа из-за Гренландии

Bild: ущерб Германии от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год
Ralph Orlowski/Reuters

Новые американские пошлины в отношении Германии могут обвалить немецкий экспорт в США на 5-10%, что приведет к ущербу в размере от €8 до €15 млрд в год. Об этом пишет Das Bild со ссылкой на экспертов.

Издание отмечает, что дополнительные пошлины будут серьезным ударом для ФРГ. Объем немецкого экспорта в США оценивается примерно в €157 млрд, что делает страну важнейшим торговым партнером республики. Львиную долю экспорта составляют автомобили, машиностроение, химическая и фармацевтическая продукция.

Согласно статье, из-за уже введенных США пошлин Германия несет убытки.

«В первую очередь страдает немецкая автомобильная промышленность, ведь экспорт ее продукции в США уже снизился почти на 14% в 2025 году», — сказал экономист Геррит Хайнеман.

17 января президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

По словам политика, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Лидер США выразил возмущение по поводу того, что указанные страны начали перебрасывать свои силы на остров «непонятно зачем».

Ранее военные Германии «тайно» и «молниеносно» покинули Гренландию после слов Трампа о пошлинах.

