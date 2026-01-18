Размер шрифта
Наука

Назван способ снизить возраст мозга на один год

JSHS: аэробные тренировки в течение года снижают возраст мозга на один год
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Исследовательского института AdventHealth установили, что регулярные аэробные тренировки в течение года могут замедлять старение мозга. Результаты исследования опубликованы в Journal of Sport and Health Science (JSHS).

В клиническом эксперименте участвовали 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Добровольцев случайным образом разделили на две группы: одна в течение 12 месяцев выполняла аэробные упражнения средней и высокой интенсивности, другая не меняла образ жизни.

Участники из активной группы занимались два раза в неделю по часу под наблюдением тренера и дополнительно тренировались дома. Общая длительность аэробной активности в неделю составляла 150 минут.

В начале и в конце исследования всем участникам провели МРТ головного мозга и оценили кардиореспираторную выносливость. Анализ показал, что у людей, регулярно занимавшихся спортом, биологический возраст мозга в среднем снизился примерно на 0,6 года.

В контрольной группе, напротив, мозг выглядел немного «старше» — примерно на 0,35 года, хотя это изменение не достигло статистической значимости. В итоге разница между группами составила почти один год в пользу физически активных участников.

Объяснить полученный эффект улучшением физической формы или снижением кровяного давления ученым не удалось – ни один из этих показателей напрямую не коррелировал с изменением «возраста» мозга. По мнению исследователей, физические упражнения могут воздействовать через более тонкие механизмы — изменения в структуре мозга, состоянии сосудов или уровне воспаления.

Ранее ученые выяснили, что звуковые вибрации могут замедлить развитие болезни Альцгеймера.

