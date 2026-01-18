В Херсонской области при атаке украинского беспилотника пострадал сотрудник АЗС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником автозаправочную станцию (АЗС) в селе Петропавловка Каховского округа Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, кассир получил осколочные ранения.

«Заправка временно закрыта и оцеплена», — написал Филипчук.

На месте работают полицейские.

В новогоднюю ночь ВСУ атаковали беспилотниками кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Пострадали более 60 человек. Не удалось спасти 29 человек, двое из которых — дети. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за обстрела.