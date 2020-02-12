Песков заявил, что предложения объединить РФ и Белоруссию не было

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ никогда не выступала с предложением объединиться с Белоруссией в одно государство. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе переговоров обсуждали лишь возможное углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Ранее Bloomberg написал о том, что Путин якобы выступил с идеей внесения изменений в Конституцию страны из-за провала плана по объединению двух стран. Издание также утверждало, что «обойти» ограничения президентского срока в России можно было бы благодаря позитивному исходу переговоров с белорусской стороной.

Агентство отмечало, что объединение государств было планом «А» для сохранения Путина у власти, поскольку он смог бы стать главой нового образованного «Союзного государства».