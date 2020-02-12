Представитель РФ в Евросоюзе: Москва не обсуждает с ЕС санкции
Представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва по прежнему не обсуждает с ЕС судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».
По его словам, данная тема не является главной в переговорах сторон.
Дипломат отметил, что Россия ждет момента, «когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя из того тупика, в который сам же себя и загнал».
Чижов отметил, что «ненормальность ситуации» сейчас наиболее очевидная, и она наносит значительный ущерб общим интересам.
Он добавил, что РФ и Ес «объединяют реальные объективные задачи – экономические и политические, и интересы общей безопасности перед лицом общих угроз – от терроризма до нового коронавируса».
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