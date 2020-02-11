Захарова: слова Столтенберга о ДРСМД доказывают «смерть мозга» НАТО

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оценила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свою позицию Захарова высказала на странице в Facebook.

Ранее Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы альянса. По словам Захаровой, подобное заявление свидетельствует о «смерти мозга» НАТО.

По мнению представителя МИД, у альянса «осталась только сила, которая без ума все разрушает».

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