Захарова: слова Столтенберга о ДРСМД доказывают «смерть мозга» НАТО
close
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оценила слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Свою позицию Захарова высказала на странице в Facebook.
Ранее Столтенберг назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы альянса. По словам Захаровой, подобное заявление свидетельствует о «смерти мозга» НАТО.
По мнению представителя МИД, у альянса «осталась только сила, которая без ума все разрушает».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Депутат Госдумы назвал НАТО «волком в овечьей шкуре»
— НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
— Лавров: Россия отреагирует на предстоящие учения НАТО в Европе