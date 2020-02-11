Президентскую квоту в Совфеде могут увеличить до 30 сенаторов

Рабочая группа по подготовке поправок к Основному закону РФ предложит увеличить до 30 число сенаторов по президентской квоте, передает ТАСС.

Об этом заявил во вторник депутат Госдумы Павел Крашенинников.

Предполагается также, что у семи сенаторов из них будет пожизненный статус.

С соответствующим предложением ранее в рамках работы группы выходил академик Александр Чубарьян.

В настоящее время квота главы государства в Совфеде составляет не более 10% от всего состава этой палаты Федерального собрания.