Израиль не захотел ставить под угрозу «сделку века» Трампа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не хочет ставить под угрозу предложенную американским президентом Дональдом Трампом «сделку века», а также признание США суверенитета Израиля над Иорданский долиной и еврейскими поселениями Западного берега реки Иордан, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что целая история была сотворена во время его предыдущего визита в Штаты. В частности, американская сторона захотела признать израильские права, поэтому нельзя ставить «сделку века» под угрозу.

«Это признание — основной момент. Это то, чего мы добились, я добился после совместной работы», — добавил он.

Ранее Трамп представил проект «сделки века». Проект поддержал Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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