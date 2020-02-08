Мадуро получил приглашение от Лаврова на празднование 75-летия Победы

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на торжественные мероприятия в честь празднования 75-летия Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что лидеры уже 17 стран подтвердили свой приезд в Москву 9 мая 2020 года.

«Подчеркну, что мы с нетерпением ждем президента Мадуро на торжества в Москве 9 мая этого года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил Лавров.

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