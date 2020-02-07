СК назвал предварительные версии крушения вертолета под Казанью
Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ заявили, что рассматривают несколько предварительных версий крушения вертолета в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве считают, что основные версии причин являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.
До этого Росавиация назвала причину крушения вертолета в Татарстане.
Вертолет Bell 407 разбился в районе города Лаишево в Татарстане. На борту летательного аппарата находились три человека. В результате катастрофы один человек погиб, а еще двое были ранены. Как сообщалось, погибшим оказался депутат Госдумы Айрат Хайруллин.
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