В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что главы государств приступили к беседе один на один. Позже к переговорам присоединятся участники делегаций.

Известно, что президенты должны обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

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