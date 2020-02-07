В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко
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В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что главы государств приступили к беседе один на один. Позже к переговорам присоединятся участники делегаций.
Известно, что президенты должны обсудить актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе интеграционные процессы в рамках Союзного государства.
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