Экс-губернатор Пермского края прокомментировал назначение Махонина врио главы региона
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Экс-глава Пермского края Максим Решетников, возглавивший в январе Минэкономразвития, отреагировал на назначение Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора региона. Об этом он написал в своем Instagram.
Он отметил, что Махонин является пермяком, который понимает потребности жителей этого края.
«Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона», — написал Решетников.
Она добавил, что окажет Махонину помощь в этом.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края.
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