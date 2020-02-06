Экс-губернатор Пермского края прокомментировал назначение Махонина врио главы региона

Экс-глава Пермского края Максим Решетников, возглавивший в январе Минэкономразвития, отреагировал на назначение Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора региона. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что Махонин является пермяком, который понимает потребности жителей этого края.

«Уверен, сможет продолжить все ключевые инфраструктурные проекты, которые так ждут жители региона», — написал Решетников.

Она добавил, что окажет Махонину помощь в этом.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края.

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