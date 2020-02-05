Мишустин назвал главную задачу правительства

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский премьер Михаил Мишустин рассказал, какая главная задача стоит перед кабинетом министров, передает РИА «Новости».

По его словам, главная задача правительства — это создать у людей уверенность в завтрашнем дне.

Мишустин отметил, что все члены кабмина нацелены на выполнение поручений президента Владимира Путина. Он заверил, что они понимают всю важность поставленных перед ними задач.

Экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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