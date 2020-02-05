Мишустин назвал главную задачу правительства

Российский премьер Михаил Мишустин рассказал, какая главная задача стоит перед кабинетом министров, передает РИА «Новости».

По его словам, главная задача правительства — это создать у людей уверенность в завтрашнем дне.

Мишустин отметил, что все члены кабмина нацелены на выполнение поручений президента Владимира Путина. Он заверил, что они понимают всю важность поставленных перед ними задач.

Экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Президент Владимир Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.

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