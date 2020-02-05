Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках
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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА «Новости».
«Мы реагируем на это с большой тревогой», — сказал он.
По его словам, Москву тревожит не возможная угроза безопасности, а «доктринальные установки, которые применяются американцами в в ядерной сфере».
Он заявил, что ранее прозвучавшие со стороны США рассуждения о гипотетической возможности применения таких средств уже воплощаются в изделиях.