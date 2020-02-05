Москва встревожена размещением США ядерных зарядов на подлодках

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия встревожена размещением ядерных зарядов малой мощности на американских подлодках, сообщает РИА «Новости».

«Мы реагируем на это с большой тревогой», — сказал он.

По его словам, Москву тревожит не возможная угроза безопасности, а «доктринальные установки, которые применяются американцами в в ядерной сфере».

Он заявил, что ранее прозвучавшие со стороны США рассуждения о гипотетической возможности применения таких средств уже воплощаются в изделиях.