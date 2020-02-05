Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе

close
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Reuters

Спикер нижней палаты конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси разорвала копию текста речи главы государства Дональда Трампа после его выступления перед законодателями, передает Reuters на своей странице в Twitter.

4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».

После того, как американский лидер завершил речь, конгрессмены встали приветствовали его аплодисментами. В этот момент Пелоси, на столе которой находились бумаги с копией послания Трампа, разорвала листы.

Пелоси выступает за процедуру импичмента Трампа, а также ограничения его полномочий в отношении Ирана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп пообещал сокрушить Мадуро в Венесуэле

Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием