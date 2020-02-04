Жириновский осудил Ленина и Сталина за «раздачу» российских территорий

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил советских руководителей Владимира Ленина и Иосифа Сталина за «передачу» российских территорий республикам СССР без одобрения парламента, передает РИА «Новости».

Политик задался вопросом, имел ли Ленин право давать Эстонии, Литве и Латвии независимость без одобрения депутатов того времени.

«Ни один орган Советской России не заседал», — сказал Жириновский.

По его словам, «товарищ без образования» Сталин также без особых размышлений поделил карту, забыв о русском народе.

«Не было никакой Эстонии и Латвии. Литва была вместе с Польшей. Чухония была. Таллин - русский город Ревель. Тарту - русский город Юрьев... У эстонцев - только кусочек Таллина им дать и Пярну,..», — заявил лидер ЛДПР.

По мнению политика, все указанные им земли принадлежали России. При этом он добавил, что Литва должна вернуть Вильнюсский край.

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