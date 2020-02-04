Кремль не пригласил руководство Польши на празднование Дня Победы в Москву

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона пока не направляла польскому руководству приглашение посетить торжества в честь Дня Победы 9 мая в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, на данный момент, вопрос приглашения Польши пока не стоял на повестке дня.

Известно, что в Россию на торжества были приглашены американский президент Дональд Трамп, глава Турции Реджеп Эрдоган, лидер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель КНР Си Цзиньпин.

В декабре 2019 года начал работать официальный сайт празднования 75-летия Победы, на MAY9.RU будут информировать о проведении образовательных лекций.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал, почему зарубежных лидеров не пригласили на День Победы