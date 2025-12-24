ФБР признало письмо Эпштейна о президенте США подделкой

Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально подтвердило, что письмо, приписываемое финансисту Джеффри Эпштейну с описанием склонности неназванного президента к молодым девушкам, является поддельным. Об этом сообщило министерство юстиции страны.

Речь идет о документе, обнаруженном в материалах дела Эпштейна. В анонимной записке, адресованной бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару, утверждалось, что некий президент «любил схватить за промежность любую проходящую мимо молодую красавицу».

В Минюсте пояснили, что почерковедческая экспертиза не подтвердила авторство Эпштейна. Кроме того, письмо было отправлено по почте из Северной Вирджинии через три дня после того, как финансиста нашли без признаков жизни в своей камере в Нью-Йорке.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в сейфе Эпштейна нашли российские рубли.