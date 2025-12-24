Британец лишился ноги из-за вируса, начавшегося с мозоли

Житель Великобритании Майк Джонс обратился к врачу из-за мозоли на пальце ноги, и менее чем через сутки ему ампутировали ногу ниже колена. Об этом 43-летний Джонс рассказал изданию Mirror.

«Теперь (Джонс – прим.ред.) отчаянно пытается сохранить крышу над головой и обеспечить себя едой, после того, как его жизнь в одно мгновение изменилась», — пишет издание.

Как отмечается, мужчина обратился за медицинской помощью в поликлинику при больнице Кроули, когда после прогулки у него на пальце долго не заживал волдырь. Обследование показало, что инфекция распространилась на кость. Вирус был настолько серьезным, что через несколько часов ему пришлось ампутировать ногу ниже колена.

«Все произошло очень быстро: сначала я попал в отделение неотложной помощи, а через 24 часа потерял ногу. Но я не могу изменить то, что случилось, поэтому нет смысла зацикливаться на этом. Я занимаюсь тем, что есть, а не тем, что позади», — отметил Джонс.

До этого россиянка, два года болевшая COVID-19, никого не заразила. Как выяснилось, женщина имеет ВИЧ-положительный статус. Вирус на протяжении двух лет эволюционировал в организме пациентки, в результате в нет появлялись мутации, пересекающиеся с вариантом омикрон.

Врач рассказала о самом эффективном методе профилактики вируса папилломы.