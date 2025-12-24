В Италии после ДТП взорвался грузовик с газом

На трассе Милан — Неаполь произошел взрыв цистерны с газом

На шоссе в Италии произошел взрыв цистерны с газом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, на трассе Милан - -Неаполь два грузовых автомобиля попали в крупное ДТП. В одной из фур находился сжиженный газ. В результате взрыва в воздух поднялись огромный огненный шар и черные клубы дыма. Водители грузовиков успели покинуть место происшествия. По предварительным сведениям, пострадавших нет.

11 сентября сообщалось, что при взрыве газовой цистерны на востоке столицы Мексики три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще 70 пострадали.

23 августа стало известно, что на трассе М-12 в Арзамасском районе Нижегородской области взорвалась цистерна со сжиженной углекислотой.

14 апреля в чеченском селе Новотерское взорвалась цистерна с топливом на газонаполнительной станции.

Ранее на Урале загорелись цистерны с газом.