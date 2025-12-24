На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Путин встретился с главами МИД и минобороны Сирии

SANA: главы МИД и минобороны Сирии обсудили на встрече с Путиным партнерство
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шейбани и министром обороны Мурхафом Абу Касрой. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По его информации, во время переговоров «были обсуждены различные политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, с особым акцентом на стратегическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности». SANA отмечает, что на встрече обсуждалось «повышение обороноспособности сирийской армии путем модернизации военной техники и внедрения современных разработок, а также передачи военно-технического опыта».

Кроме того, как пишет агентство, стороны поговорили о последних событиях в регионе и мире и подчеркнули важность политической и дипломатической координации между Сирией и Россией на международной арене.

«В экономическом блоке переговоры шли о возможностях расширения сотрудничества в сфере торговли, включая поддержку проектов послевоенного восстановления, совершенствования инфраструктуры и поддержку инвестиций в Сирию», — добавляет SANA.

23 декабря главы МИД и минобороны Сирии прибыли в Москву для переговоров с российскими официальными лицами.

Ранее в Кремле прошли переговоры Путина и временного президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

