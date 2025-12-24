Захарова рассказала, как начала праздновать свой юбилей

Захарова начала праздновать свой юбилей во время записи телепередачи Малахова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепередачи «Песни от всей души». Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.

Захарова разместила видео со съемок передачи, которую вел Андрей Малахов. Гости поздравили официального представителя МИД с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».

По словам Захаровой, она встретила свое 50-летие «с песней по жизни».

