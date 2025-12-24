Захарова рассказала, как начала праздновать свой юбилей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начала праздновать юбилей во время записи январского выпуска телепередачи «Песни от всей души». Об этом дипломат сообщила в своем Telegram-канале.
Захарова разместила видео со съемок передачи, которую вел Андрей Малахов. Гости поздравили официального представителя МИД с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».
По словам Захаровой, она встретила свое 50-летие «с песней по жизни».
16 декабря президент России Владимир Путин обратился к народной артистке России, актрисе, сценаристке и кинорежиссеру Светлане Дружининой в день ее юбилея.
За день до этого сообщалось, что внучка бывшего президента России Бориса Ельцина снялась с отцом в день его рождения. Политическому деятелю Валентину Юмашеву исполнилось 68 лет.
Ранее Кадыров публично поздравил сына с Днем рождения.