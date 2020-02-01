Лукашенко раскрыл Помпео особенность «белорусской диктатуры»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео пошутил об особенности «белорусской диктатуры». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лукашенко, белорусская диктатура отличается тем, что глава государства работает в выходные дни, когда все остальные граждане страны отдыхают.
Кроме того, глава Белоруссии заявил, что искренне рад встрече с госсекретарем США. Он отметил, что Помпео «рискнул приехать в Минск», несмотря на существующие недопонимания между странами.
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