Лукашенко раскрыл Помпео особенность «белорусской диктатуры»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео пошутил об особенности «белорусской диктатуры». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лукашенко, белорусская диктатура отличается тем, что глава государства работает в выходные дни, когда все остальные граждане страны отдыхают.

Кроме того, глава Белоруссии заявил, что искренне рад встрече с госсекретарем США. Он отметил, что Помпео «рискнул приехать в Минск», несмотря на существующие недопонимания между странами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео прибыл с визитом в Белоруссию

— Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США

— В США обеспокоены ситуацией с правами человека в Белоруссии