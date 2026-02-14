Россиян предупредили, какие лекарства могут изменить цвет зубов

Существуют лекарственные препараты, способные влиять на цвет зубов. Они могут вызывать как окрашивание внешней поверхности эмали, так и внутренние изменения структуры тканей зуба, рассказала «Газете.Ru» Наталья Ефимова, заведующая отделением гигиены стоматологической клиники Inwhite Medical.

Разные группы лекарственных средств воздействуют на зубы по-разному. Так, при приеме препаратов на основе железа зубы могут приобретать темно-коричневый оттенок. Это связано с взаимодействием металлов с белками зубного налета, в результате чего образуются окрашенные соединения.

«Полоскание полости рта растворами хлоргексидина также может приводить к окрашиванию зубов – в коричневый цвет. Это происходит из-за образования нерастворимого осадка, а также вследствие реакций препарата с компонентами зубного налета и слюны», — объяснила она.

Прием антибиотиков тетрациклинового ряда в период формирования зубов способен повлиять на их цвет у детей. Во время минерализации эмали и дентина, когда зубы находятся на стадии развития, тетрациклин образует стойкие комплексы с кальцием в тканях зуба. В результате зубы прорезаются уже с измененным цветом — от светло-желтого или серого до темно-коричневого и даже темно-синего.

«Детские сиропы могут вызывать временное окрашивание зубов, поскольку часто содержат красители или пигментированные вещества. Например, витаминные препараты способны оставлять на поверхности зубов рыже-оранжево-коричневый налет. Такое окрашивание особенно заметно при длительном приеме. Кроме того, сахар в составе сиропов способствует образованию зубного налета, который сам по себе может иметь желтоватый оттенок», — отметила врач.

Также существуют препараты, которые содержат кислоты и могут снижать слюноотделение, а сухость во рту приводит к снижению защитной функции. При ее недостатке негативное воздействие сахара и кислот на зубы усиливается. Кислоты в свою очередь способствуют изменениям в структуре эмали и вымыванию минералов, в результате чего эмаль становится более тусклой и на зубах могут появиться белые пятна.

«В большинстве случаев прием медикаментов сопровождается обратимыми изменениями цвета зубов. Исключением являются антибиотики тетрациклинового ряда, при использовании которых изменение цвета происходит внутри тканей зуба. В этом случае меняется не окраска поверхности эмали, а цвет самого зуба», — констатировала эксперт.

При приеме других препаратов, способных вызывать окрашивание зубов, рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики: чистить зубы с использованием правильной техники, использовать щетку, монопучок, ершики и зубную нить; чистить зубы через 45-60 минут после приема лекарств; использовать пасты с энзимами, а также очищающие пенки; полоскать полость рта водой после приема препаратов.

В случаях, когда изменения цвета зубов избежать не удается, эффективным решением является проведение профессиональной гигиены полости рта.

«Важно отметить, что способность вызывать выраженное окрашивание у современных лекарственных препаратов значительно ниже по сравнению с лекарствами прошлого поколения, в особенности с антибиотиками тетрациклинового ряда», — подчеркнула Ефимова.

Если говорить о влиянии лекарств на зубы у взрослых и у детей, молочные зубы начинают формироваться еще во внутриутробном периоде и в первые годы жизни ребенка, и именно в это время они особенно чувствительны к воздействию веществ, способных нарушать процесс их развития или изменять цвет зубов.

«Постоянные зубы начинают закладываться в челюсти вскоре после рождения и окончательно созревают к подростковому возрасту. У взрослых риск изменения цвета зубов после приема лекарственных препаратов, как правило, ниже, чем у детей. Тем не менее, прием некоторых лекарств может приводить к развитию других стоматологических проблем», — резюмировала она.

