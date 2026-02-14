В России запретили деятельность организации «Во благо общего народа»

Суд признал азербайджанскую организацию ВБОН экстремистской и запретил ее в РФ

Московский городской суд признал азербайджанскую организацию «Во благо общего народа» (ВБОН) экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

«Суд удовлетворил иск прокуратуры Москвы к азербайджанской организации ВБОН о противодействии экстремистской деятельности и запретил деятельность указанной организации на территории России», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, в октябре 2020 года лидеры ВБОН Роман Агаев и Рагиб Байрамов были задержаны в Москве по обвинению в хулиганстве. В 2024 году суд приговорил обоих к четырем годам лишения свободы.

В открытых источниках утверждается, что члены объединения придерживаются традиционных ценностей, а также призывают соотечественников соблюдать обычаи и заниматься благотворительностью. Однако в соцсетях распространены видеокадры, на которых представители организации избивают граждан с требованием принести извинения на камеру за негативные высказывания.

Ранее суд признал Pussy Riot экстремистской организацией.