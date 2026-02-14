На Украине заподозрили МАГАТЭ в помощи России при ударах по энергообъектам

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может помогать России наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, считает директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По словам Омельченко, военные Вооруженных сил РФ отслеживают состояние украинской энергетической системы с помощью спутников.

«Не исключена работа агентуры, в том числе в МАГАТЭ», — добавил специалист.

Он обратил внимание, что российские бойцы начали наносить более точные и эффективные удары по электростанциям на Украине после того, как МАГАТЭ организовало инспекции на этих объектах. Как утверждает Омельченко, сотрудники международного агентства собирали данные о сооружениях и делали снимки, а затем передавали полученную информацию специальным службам РФ.

12 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ночью по городу был нанесен удар баллистическим оружием. Атакам подверглись энергетические объекты, в результате чего около 2,6 тыс. многоэтажных домов в городе остались без отопления.

Кроме того, во время ночной атаки повреждения получила крупная электроподстанция украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области. В компании рассказали о значительных разрушениях.

Ранее Зеленский высказался о массированном ударе ВС РФ по энергосистеме Украины.