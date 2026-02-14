В иркутском Бодайбо почти сотня домов лишена теплоснабжения

Власти Бодайбо сообщили о том, что в городе без теплоснабжения остаются 98 домов

Теплоснабжение отсутствует в 98 жилых домах города Бодайбо Иркутской области, где в конце января произошла коммунальная авария. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Без теплоснабжения остаются 98 жилых домов (24 МКД; 20 ИЖС; 54 блокированной застройки)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что по результатам работ тепло поступает в 69 жилых домов, в которых проживают 879 человек. Также теплоснабжение восстановили в общеобразовательной школе №3 и специальной коррекционной школе.

Как уточнили в администрации, в пятницу, 13 февраля, к системе было подключено десять домов.

31 января в Бодайбо ввели локальный режим ЧС из-за обледенения водовода. По словам главы Иркутской области Игоря Кобзева, из-за коммунальной аварии была остановлена работа четырех котельных. Позднее губернатор сообщил о введении режима ЧС регионального уровня.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках следствия в администрации поселения и в теплоснабжающем предприятии были проведены обыски.

