В Центробанке прокомментировали запрет на наличные при покупке жилья

Набиуллина: запрет на наличные при покупке жилья может увести цены в «тень»

Запрет на расчеты наличными деньгами при сделках с недвижимостью может привести к уходу цен в «теневую» область. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Чего я опасаюсь, например, что если будут введены запреты на такого рода расчеты, наличными, чтобы эти сделки и цена сделок не ушли в «теневую» область. То есть они стали бы занижать цены в контрактах, которые за безналичные, а наличные платились бы отдельно», — подчеркнула глава Центробанка.

Набиуллина при этом уточнила, что ситуация требует оценки и пока преждевременно делать выводы.

До этого глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предложил ввести безналичную оплату сделок с недвижимостью. По его словам, инициатива была предложена партией «Справедливая Россия» и связана с резонансными случаями мошенничества при операциях с недвижимостью. Парламентарии предположили, что обязательный безналичный расчет позволит лучше защитить интересы россиян и снизить число злоупотреблений со стороны мошенников.



