Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Генсек НАТО заявил, что США поставят Украине оружия на $15 млрд в 2026 году

Рютте: США в 2026 году вооружат ВСУ на $15 млрд в рамках программы закупок НАТО
Global Look Press

Соединенные Штаты в 2026 году поставят Украине оружия на $15 млрд в рамках программы закупок за счет союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью американскому телеканалу PBS.

По его словам, Вашингтон поставляет Киеву вооружения на сумму по миллиарду евро ($1,2 млрд) в месяц.

«Таким образом, в этом году это составит около 15 миллиардов долларов, или 12 миллиардов евро, включая критически важные, летальные и нелетальные средства, в том числе перехватчики для уничтожения российских ракет», — сказал Рютте.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратили финансирование Украины и вместо этого получают прибыль от поставок вооружений через каналы НАТО. Как позднее уточнил американский лидер, страны Европы покупают у Вашингтона оружие по полной стоимости для его передачи Украине.

Ранее в США назвали Украину полигоном для испытаний новых вооружений.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!